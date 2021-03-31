***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
31.03.2021 17:18
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
23/02/2021
İhale Sonucu
72,79,87 ve 93. iş kalemlerinin,vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelli ihalesi için sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
18.367.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimizin, 23.03.2021 tarihindeki duyurusunda Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2021-MYD/2 IKN'li "111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı İhale sonucuyla ilgili, 72,79,87 ve 93. iş kalemlerinin,vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelle firmamıza ihale edildiği ve sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaştığını bildirmiştik. İlgili sözleşmenin imzalandığı, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922247
BIST