KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi: 14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği
İhale Konusu: Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal
İhaleyi Açan Taraf: Manantali Energy Management Company (SOGEM)
İhaleye Teklif Verme Tarihi: 02/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih: 14/04/2021
İhale Sonucu: Sözleşme İmzalanmıştır.
İhale Bedeli: 1.803.000,00 Euro

Açıklamalar: 14.04.2021 tarihli açıklamamızda Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN, Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal İhalesinin 1.803.000 Euro bedel ile tarafımıza ihale edilmiş olduğu idarece bildirilmiş olup sözleşme imza aşamasına geçilmiştir, şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.