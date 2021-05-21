***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.05.2021 17:33
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal
İhaleyi Açan Taraf
Manantali Energy Management Company (SOGEM)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/04/2021
İhale Sonucu
Sözleşme İmzalanmıştır.
İhale Bedeli
1.803.000,00 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
14.04.2021 tarihli açıklamamızda Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group ,International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN, Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal İhalesi
işinin 1.803.000 Euro bedel ile
tarafımıza ihale edilmiş olduğu idarece bildirilmiş olup sözleşme imza aşamasına geçilmiştir, şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu,
Söz konusu sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937246
BIST