***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesiİhaleyi Açan TarafT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarArsan Hidroelektrik Üretim A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%50İhaleye Teklif Verme Tarihi07/06/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih07/06/2021İhale Sonucu5.Tur Sonunda ihaleden çekildik.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar31.05.2021 tarihli duyurumuzda Kontrolmatik-Arsan ortaklığı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihalesine katılım sağlanmış olup, söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, 07 Haziran 2021 pazartesi günü için 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı bu gün tarafımıza iletilmiştir, şeklinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. 07.06.2021 tarihinde yapılan, Pazarlık ve Nihai Pazarlık görüşmeleri neticesinde, 5.tur sonunda 215.100.000.-TL teklifle son beş firma arasına kalan ortaklığımız 5.tur sonunda açık arttırma usulü devam eden ihaleden çekilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940916BIST