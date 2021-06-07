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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.06.2021 23:36



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Arsan Hidroelektrik Üretim A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%50
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/06/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/06/2021
İhale Sonucu
5.Tur Sonunda ihaleden çekildik.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

31.05.2021 tarihli duyurumuzda Kontrolmatik-Arsan ortaklığı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihalesine katılım sağlanmış olup, söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, 07 Haziran 2021 pazartesi günü için 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı bu gün tarafımıza iletilmiştir,  şeklinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. 07.06.2021 tarihinde yapılan, Pazarlık ve Nihai Pazarlık görüşmeleri neticesinde, 5.tur  sonunda 215.100.000.-TL teklifle son beş firma arasına kalan ortaklığımız 5.tur sonunda   açık arttırma usulü devam eden ihaleden çekilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940916


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