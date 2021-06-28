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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

28.06.2021 13:14



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı
İhaleyi Açan Taraf
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Siterm Isı Sanayi Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%50
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/06/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Devam Ediyor
İhale Bedeli
35.669.000 TL (Vergiler Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü  tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde,  iş ortaklığımız vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944447


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