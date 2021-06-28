***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanıİhaleyi Açan TarafEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSiterm Isı Sanayi Anonim ŞirketiGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%50İhaleye Teklif Verme Tarihi28/06/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam Ediyorİhale Bedeli35.669.000 TL (Vergiler Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarKontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş ortaklığımız vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944447BIST