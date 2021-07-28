***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.07.2021 11:35
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi
İhaleyi Açan Taraf
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/07/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/07/2021
İhale Sonucu
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
564.500 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde düzenlenen, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952220
BIST
14:021.385
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.371
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BIST En Aktif Hisseler14:00
|KTSKR
|20,02
|12.147.293
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.841.043
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.456.526
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.044.567
|% 9,47
|
|EDATA
|13,48
|104.968.228
|% 8,36
|
|MEGAP
|7,40
|62.321.612
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.321.612
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,54
|138.135.133
|% -5,81
|
|EREGL
|19,94
|708.456.664
|% 6,46
|
|KRDMD
|7,83
|637.673.567
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|634.365.740
|% 0,73
|
|THYAO
|12,79
|433.461.053
|% 1,83
|
|PETKM
|5,65
|260.375.336
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,83
|637.673.567
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|634.365.740
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|175.169.599
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|247.957.484
|% 1,97
|
|PETKM
|5,65
|260.375.336
|% 0,53
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5050
|8,5087
|% -0,46
|
|Euro
|10,1014
|10,1296
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8864
|% -0,20
|
|Frank
|9,3127
|9,3688
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2593
|2,2706
|% -0,59
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|15,41
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|20,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,19
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