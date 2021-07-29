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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

29.07.2021 16:07



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması
İhaleyi Açan Taraf
Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/07/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/07/2021
İhale Sonucu
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
4.467.000 TL+KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 29.07.2021 tarihinde düzenlenen, Sözleşme kodu:TR22/19/SAGE/0003 olan "'Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması"" İhalesine katılmış olup 4.467.000 TL+KDV tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952631


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