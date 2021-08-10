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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

10.08.2021 16:52



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 03.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi
İhaleyi Açan Taraf
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/07/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/07/2021
İhale Sonucu
Sözleşme İmzalanmıştır.
İhale Bedeli
564.500 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin 03.08.2021 tarihli duyurusunda "28.07.2021 tarihli duyurumuzda,Şirketimiz,ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde düzenlenen, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz  sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir" şeklinde ilan edilmişti. İhaleyi düzenleyen idare tarafından sözkonusu işe ait sözleşmeye davet yazısı bu gün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır, bilgisi yer almaktaydı." Söz konusu, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine ait sözleşme vergiler hariç 564.500 Euro bedelle 10/08/2021 tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956953


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