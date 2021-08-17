***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanmasıİhaleyi Açan TarafÇanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi29/07/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih29/07/2021İhale SonucuSözleşme İmzalanmıştır.İhale Bedeli4.467.000 TL+KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar29.07.2021 tarihli duyurumuzda "Şirketimiz,Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 29.07.2021 tarihinde düzenlenen, Sözleşme kodu:TR22/19/SAGE/0003 olan "'Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması"" İhalesine katılmış olup 4.467.000 TL+KDV tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasını yapmıştık. Söz konusu işe ait sözleşme 4.467.000 TL+KDV bedelle bu gün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958772BIST