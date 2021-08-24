***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.08.2021 15:50
onusu
50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı
İhaleyi Açan Taraf
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Siterm Isı Sanayi Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%50
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/06/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/08/2021
İhale Sonucu
Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali
İhale Bedeli
35.669.000 TL (Vergiler Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
28.06.2021 Tarihli açıklamamızda "Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş ortaklığımız vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." şeklinde duyuru yapmıştık. 24.08.2021 tarihi itibariyle, İhale komisyonunun kararı üzerine 2021/200420 İKN'lu ihalenin bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından söz konusu karara gerekli görülen itirazlar yapılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960206
BIST
17:071.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
17:078,4168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,4150
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
17:079,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 488,85
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
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489,99
En Düşük
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|GESAN
|24,86
|15.429.632
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.004.191
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.337.036
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.429
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.676.851
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,14
|80.571.165
|% -6,80
|
|VBTYZ
|23,08
|66.697.256
|% -6,71
|
|KARYE
|15,21
|17.416.800
|% -5,41
|
|THYAO
|12,80
|1.125.488.407
|% 2,48
|
|GARAN
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|% -0,42
|
|BRLSM
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|% 9,99
|
|KRDMD
|7,77
|604.527.392
|% 1,30
|
|EREGL
|18,74
|496.030.737
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|360.967.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|219.499.352
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|929.893.965
|% -0,42
|
|THYAO
|12,80
|1.125.488.407
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,77
|604.527.392
|% 1,30
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|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4122
|8,4182
|% -0,02
|
|Euro
|9,8887
|9,8950
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,5147
|11,5724
|% -0,14
|
|Frank
|9,1915
|9,2469
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|-14,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,28
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-5,94
|
|Çeyrek
|781
|799
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
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|69,73
|1,36
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