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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

14.12.2021 11:40
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı
İhaleyi Açan Taraf
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Siterm Isı Sanayi Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%50
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/12/2021
İhale Sonucu
Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali
İhale Bedeli
54.989.650,00 TL (Vergiler Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

26.11.2021 Tarihli açıklamamızda "Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/589594 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş ortaklığımız vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde  duyuru yapmıştık. İhale komisyonunun kararı üzerine,söz konusu ihalenin, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.  Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983069


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PKENT 5.512,10 3.885.827 % 10,00  
TETMT 275,00 6.021.177 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.287.925 % 10,00  
NIBAS 16,73 17.300.519 % 9,99  
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Cumhuriyet 5.537 5.621 129,00  
Tam 5.513 5.656 133,42  
Yarım 2.665 2.736 64,54  
Çeyrek 1.336 1.368 32,27  
Gümüş.Ons 21,79 21,83 -0,15  
Gümüş Gr. 10,27 10,30 0,13  
B. Petrol 72,71 72,71 -0,99  
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