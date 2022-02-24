***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.02.2022 16:06
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2022 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR 3. GRUP TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/02/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/02/2022
İhale Sonucu
Şirketimiz en avantajlı teklifi sunarak 1.sırada yer almıştır.
İhale Bedeli
49.849.200,74 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
49.849.200,74 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
8,15
Açıklamalar
Şirketimiz, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 24.02.2022 tarihli 1005696 ihale kayıt numaralı, "2022 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR 3. GRUP TESİS YAPIM İŞİ" ihalesine katılmış olup,
vergiler hariç 49.849.200,74 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1.sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004077
BIST