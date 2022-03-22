***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu2022 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR 3. GRUP TESİS YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafDİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi24/02/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/02/2022İhale Sonucuİhale Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilmiştir.İhale Bedeli49.849.200,74 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım49.849.200,74 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)8,15Açıklamalar24.02.2022 Tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimizin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 24.02.2022 tarihli 1005696 ihale kayıt numaralı, "2022 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR 3. GRUP TESİS YAPIM İŞİ" ihalesinde en avantajlı teklifi sunarak 1.sırada yer aldığını ve ihale sonucunun kesinleşmesi için, ihale komisyon kararının bekleneceğini, süreç ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını" duyurmuştuk. Bununla birlikte bahse konu ihalenin, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilgili yazısıyla "24/02/2022 ve 25/02/2022 tarihlerinde ihaleleri yapılan, 2022 Yılı Dicle EDAŞ Tesis Yapım İşleri hedeflenen fiyata ulaşılamadığından ve ihalelere konu işlerin keşiflerinde yapılan değişiklikler sebebiyle, İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildiği" tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012150BIST