***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.03.2022 21:48
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2022 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR 3. GRUP TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/02/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/02/2022
İhale Sonucu
İhale Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
49.849.200,74 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
49.849.200,74 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
8,15
Açıklamalar
24.02.2022 Tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimizin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 24.02.2022 tarihli 1005696 ihale kayıt numaralı, "2022 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR 3. GRUP TESİS YAPIM İŞİ" ihalesinde en avantajlı teklifi sunarak 1.sırada yer aldığını ve ihale sonucunun kesinleşmesi için, ihale komisyon kararının bekleneceğini, süreç ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını" duyurmuştuk. Bununla birlikte bahse konu ihalenin, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilgili yazısıyla "24/02/2022 ve 25/02/2022 tarihlerinde ihaleleri yapılan, 2022 Yılı Dicle EDAŞ Tesis Yapım İşleri hedeflenen fiyata ulaşılamadığından ve ihalelere konu işlerin keşiflerinde yapılan değişiklikler sebebiyle, İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildiği" tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012150
BIST