Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

22.03.2022 21:49
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
2022 YILI DİCLE EDAŞ MARDİN 2. GRUP TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/02/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/02/2022
İhale Sonucu
İhale Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
56.403.463,23 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
56.403.463,23 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
9,22
Açıklamalar

24.02.2022 Tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimizin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 24.02.2022 tarihli 1005698 ihale kayıt numaralı,   "2022 YILI DİCLE EDAŞ MARDİN 2. GRUP TESİS YAPIM İŞİ" ihalesinde en avantajlı teklifi  sunarak 1.sırada yer aldığını ve ihale sonucunun kesinleşmesi için, ihale komisyon kararının bekleneceğini, süreç ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını"  duyurmuştuk. Bununla birlikte bahse konu ihalenin, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilgili yazısıyla
"24/02/2022 ve 25/02/2022 tarihlerinde ihaleleri yapılan, 
2022 Yılı Dicle EDAŞ 
Tesis Yapım İşleri hedeflenen fiyata ulaşılamadığından
ve ihalelere konu işlerin 
keşiflerinde yapılan değişiklikler 
sebebiyle, 
İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildiği" 
tarafımıza bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012151


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.189
Değişim :  0,63% |  13,78
Açılış :  2.151  
Önceki Kapanış :  2.175  
En Yüksek
2.189 En Düşük
2.146
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 15,40 1.842.302 % 10,00  
KONKA 12,21 110.845.346 % 10,00  
GZNMI 34,86 48.463.524 % 9,97  
MAALT 287,90 22.121.537 % 9,97  
HEKTS 17,33 821.199.923 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8183 14,8233 % -0,02  
Euro 16,3468 16,3675 % 0,18  
Sterlin 19,5822 19,6804 % 0,59  
Frank 15,8257 15,9210 % 0,06  
Riyal 3,9390 3,9588 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -12,26  
Altın Gr. 917 917 -6,31  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 -0,37  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 -0,18  
B. Petrol 116 116 0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru