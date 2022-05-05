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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.05.2022 21:52
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Lot 2: Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınması
İhaleyi Açan Taraf
Ulusal Elektrik İletim Şirketi (SONATREL)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Metro Elektrik Müh.Taah. Ltd. Şti.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/05/2022
İhale Sonucu
En Başarılı teklifi verdiğimiz tarafımıza bildirilmiştir.
İhale Bedeli
19.888.983 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz Kontrolmatik liderliğindeki   Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. &  Metro Elektrik Müh.Taah. Ltd. Şti., iş ortaklığının Dünya Bankası finansmanlı, Ulusal Elektrik İletim Şirketi (SONATREL) tarafından düzenlenen, Kamerun'daki "Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) / Dossier No : 006/AOI/SONATREL/PRRTERS/SPM/CSPM/2020, Elektrik İletim Şebekelerinin İyileştirilmesi ve Sektör Reformu Projesi" ihalesi kapsamındaki,       YG Hatları ve Trafo Merkezlerinin Tasarım-Tedarik-Montaj İşlerinin,"Lot 2: Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınması"  
kısmı için, vermiş olduğu, toplam 19.888.983 Euro tutarındaki teklifin en başarılı teklif olduğu bugün itibariyle tarafımıza bildirilmiş olup sözleşme imzalanma aşamasına geçilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026982


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Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
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