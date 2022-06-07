***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
07.06.2022 14:31
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı
İhaleyi Açan Taraf
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Siterm Isı Sanayi Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%50
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İş ortaklığımız en iyi teklifi vererek 1.sırada yer almış olup, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecektir.
İhale Bedeli
179.000.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/296309 İKN'lu "100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı" ihalesinde, iş ortaklığımız vergiler hariç 179.000.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035280
BIST