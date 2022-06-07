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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.06.2022 14:31
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı
İhaleyi Açan Taraf
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Siterm Isı Sanayi Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%50
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İş ortaklığımız en iyi teklifi vererek 1.sırada yer almış olup, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecektir.
İhale Bedeli
179.000.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/296309 İKN'lu "100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı" ihalesinde, iş ortaklığımız vergiler hariç 179.000.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035280


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INTEM 62,70 23.091.466 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.693.057 % 9,94  
BOSSA 62,80 45.641.261 % 9,79  
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Riyal 4,4554 4,4778 % 1,21  
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Altın Ons 1.846 1.847 5,36  
Altın Gr. 996 996 15,11  
Cumhuriyet 6.642 6.743 82,00  
Tam 6.611 6.776 84,41  
Yarım 3.195 3.278 40,83  
Çeyrek 1.603 1.639 20,41  
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