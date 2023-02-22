***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEmet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İşİhaleyi Açan TarafETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/11/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuBugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli389.899.000,00 TRYİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar15.11.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/962489 İKN'lu "Emet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İşi" ihalesinde, vergiler hariç 389.899.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." şeklinde açıklama yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 389.899.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115909BIST