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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

22.02.2023 12:07
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Emet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İş
İhaleyi Açan Taraf
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Bugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
389.899.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

15.11.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/962489 İKN'lu "Emet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İşi" ihalesinde, vergiler hariç 389.899.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." şeklinde açıklama yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç  389.899.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115909


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