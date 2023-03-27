***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDİCLE EDAŞ 2023 DİYARBAKIR 1.GRUP AG/OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafDİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi25/01/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih27/03/2023İhale SonucuBugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli98.727.458,52 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar25.01.2023 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 1006228 ihale kayıt numaralı," DİCLE EDAŞ 2023 DİYARBAKIR 1.GRUP AG/OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ" ihalesinde, vergiler hariç 98.727.458,52 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır.İhale sonucunun kesinleşmesi için, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ihale komisyon kararı beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde açıklma yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 98.727.458,52 TL bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128068BIST