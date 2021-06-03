***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KONTR, TREKNTR00013 Peşin 0,1814554 18,14554 15 0,1542370 15,4237Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.08.2021 27.08.2021 01.09.2021 31.08.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KONTR, TREKNTR00013 0 0Ek AçıklamalarŞŞirketimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 23.022.158,96 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 21.179.048,75 TL olduğunu tespit etmiştir.2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir,- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %18,15'ine tekabül eden brüt 6.906.647,69 TL tutarında nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,- 6.906.647,69 TL brüt kar payı üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak 0,181455 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,- Kar dağıtım tablosunun işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde yer alan şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi,Hususları genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 38.062.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.299Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 26.999.028 25.269.348,474. Vergiler ( - ) 3.011.823 3.133.507,685. Net Dönem Kârı 23.978.951 22.135.840,796. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.106.792,04 1.106.792,048. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.872.158,96 21.029.048,75Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 22.872.158,96 21.029.048,759. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 150.000 150.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 23.022.158,96 21.179.048,7511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.906.647,69* Nakit 6.906.647,69 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 500.352,27 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 15.465.159 13.622.048,7920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 5.870.650,54 0 25,5 0,1542371 15,4237TOPLAM 5.870.650,54 0 25,5 0,1542371 15,4237Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Ortaklığın net dönem karı 23.987.205,-TL olup, bu tutara dahil olan 8.254,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 23.978.951,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.(**) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir(***) Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı(****) Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939998BIST