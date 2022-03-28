***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihli kararıylaSermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde,1.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine,2.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına,3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca söz konusu değişikliklereilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin işbu kararın (1) numaralı ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,4.Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,alınan izinleri müteakiben söz konusu değişikliğin şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına,Toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Esas Sözleşme Tadil Tasarısı .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013545BIST