***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2022 21:43
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-19367 sayılı yazısıyla uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073658384 sayılı yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısı 28.04.2022 tarihli olağan genel kurulumuzda onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 28.04.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025195
BIST