***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
30.06.2021 18:14
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünye
17:471.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,53
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:478,6545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0445
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6423
17:4710,2904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
17:47494,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:45
|VERTU
|23,10
|53.906.124
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.947.669
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.137.176
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|7.036.257
|% -8,84
|
|THYAO
|13,63
|1.142.541.391
|% 1,94
|
|GARAN
|8,41
|944.005.851
|% 1,33
|
|SASA
|27,66
|437.292.933
|% 1,77
|
|KOZAL
|117,50
|372.062.351
|% 0,34
|
|ERBOS
|130,80
|343.980.259
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|256.280.851
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|285.081.077
|% 1,39
|
|GARAN
|8,41
|944.005.851
|% 1,33
|
|THYAO
|13,63
|1.142.541.391
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6486
|8,6520
|% -0,54
|
|Euro
|10,2837
|10,2888
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9104
|11,9702
|% -0,73
|
|Frank
|9,3281
|9,3843
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% -0,38
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|4,46
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|1,12
|