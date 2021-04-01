***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
01.04.2021 18:22
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket 2020 yılı Ekim ayında halka açılmış olup, bu tarihten sonra yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir. Şirketi arayarak bilgi isteyen pay sahipleri ilgili tebliğler çerçevesinde bilgilendirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talep edilmemiştir.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmayacaktır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 11
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket halka arz sonrası ilk genel kurulunu yaptıktan sonra www.kontrolmatik.com adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Genel Kurul Bilgileri" bölümünde yer verilecektir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 38,1
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
www.kontrolmatik.com adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Kar Dağıtım Politikası" bölümünde yer almakta olup yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2021 yılında yapılacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2021 yılında yapılacaktır.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
10.2.2. 01.01.2020-31.12.2020 finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin Finansal Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2.2. Yönetim Kurulu ve yönetimde söz sahibi yöneticilere sağlanan faydalar hakkında bilgi
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 - -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,66 % 66,66 - -
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 66,66 - -
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Sami ASLANHAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Ömer ÜNSALAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Murat ÖZVARDAR (Yönetim Kurulu Üyesi), Burhanettin Koray TUNÇALP (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Orkun ÖZGENCİL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ünsalan münferit imza yetkileriyle şirketimizi temsil etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Sami Aslanhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Osman Şahin Köşker
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sami Aslanhan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/09/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Ömer Ünsalan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/09/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Murat Özvardar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/11/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Burhanettin Koray Tunçalp İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/05/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
Orkun Özgencil İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/05/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.kontrolmatik.com/Bize Katıl
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Calışmalar devam etmektedir
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Bulunmamaktadır, bununla birlikte kurumsal internet sitemizde Hakkımızda başlığı altında Kalite Politikası adıyla Kalite Politikası Kontrolmatik: ISO 9001: 2015 standardının gerekliliklerini karşılamak için kalite yönetim sistemimizi belgelemeyi, tasdik etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, Toplam Kalite felsefesine dayalı olarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, Öz değerlendirme süreci ile iş süreçlerini gözden geçirmeyi, performansı iyileştirmeye yönelik önleyici yaklaşımları belirlemeyi, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabetçi seviyeye çıkarmayı, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmeyi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile entegre olarak teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttırma faaliyetlerini yönetmeyi taahhüt eder. Çevre Politikası Kontrolmatik: Çevresel etkileri kontrol altına almak için tüm çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikleri gözeterek ve bu farkındalığı sürekli geliştirip uygulamaya koyarak ve çevresel performansımızın etkisini azaltarak çevremizi korumayı ve sürekliliği sağlamayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı, Tüm yasal gereklilikleri ve çevresel gereklilikleri sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamayı, Üretim yatırımlarındaki çevresel etkileri dikkate almayı, Tüm atıklarımızı en aza indirgemeyi, kaynakta kirliliği önlemeyi, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri dönüştürülemez atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde ortadan kaldırmayı, böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı, Çevre bilincini artırarak çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevre konusunda eğitmeyi, Çevresel performansımızı artırmak için çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik incelemeler yapmayı taahhüt eder, politikları yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.kontrolmatik.com adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
www.kontrolmatik.com adresinde Yatırımcı İlişkileri>Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Komiteler Hakkında Bilgi, Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
-
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-Personel ve İşçilere Sağlanan Hak Ve Menfaatler
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 83,43
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu, çalışma esasları uyarınca ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce üyelere gönderilmesi için belirli bir süre tanımlamamıştır. Ama gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği ayrı bir düzenleme bulunmamakla birlikte şirket esas sözleşmesinde ilgili düzenleme yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
11.Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar başlığı altında 11.1.Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916222
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Burhanettin Koray Tunçalp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Orkun Özgencil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Orkun Özgencil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burhanettin Koray Tunçalp Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Burhanettin Koray Tunçalp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Orkun Özgencil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ömer Ünsalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922694
BIST