***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket 2020 yılı Ekim ayında halka açılmış olup, bu tarihten sonra yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir. Şirketi arayarak bilgi isteyen pay sahipleri ilgili tebliğler çerçevesinde bilgilendirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talep edilmemiştir.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmayacaktır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 11Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket halka arz sonrası ilk genel kurulunu yaptıktan sonra www.kontrolmatik.com adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Genel Kurul Bilgileri" bölümünde yer verilecektir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 38,11.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.kontrolmatik.com adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Kar Dağıtım Politikası" bölümünde yer almakta olup yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2021 yılında yapılacaktır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimiz payları 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2021 yılında yapılacaktır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar 11.1. Komiteler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı10.2.2. 01.01.2020-31.12.2020 finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin Finansal BilgileriKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2.2. Yönetim Kurulu ve yönetimde söz sahibi yöneticilere sağlanan faydalar hakkında bilgiBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 - -Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,66 % 66,66 - -Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 66,66 - -İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiŞirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiSami ASLANHAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Ömer ÜNSALAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Murat ÖZVARDAR (Yönetim Kurulu Üyesi), Burhanettin Koray TUNÇALP (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Orkun ÖZGENCİL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ünsalan münferit imza yetkileriyle şirketimizi temsil etmektedirler.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıSami Aslanhanİcra başkanı / genel müdürün adıOsman Şahin KöşkerYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSami Aslanhan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/09/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Ömer Ünsalan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/09/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Murat Özvardar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/11/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Burhanettin Koray Tunçalp İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/05/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)Orkun Özgencil İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/05/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYokturİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıBulunmamaktadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriBulunmamaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.kontrolmatik.com/Bize KatılPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıCalışmalar devam etmektedirKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerBulunmamaktadır, bununla birlikte kurumsal internet sitemizde Hakkımızda başlığı altında Kalite Politikası adıyla Kalite Politikası Kontrolmatik: ISO 9001: 2015 standardının gerekliliklerini karşılamak için kalite yönetim sistemimizi belgelemeyi, tasdik etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, Toplam Kalite felsefesine dayalı olarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, Öz değerlendirme süreci ile iş süreçlerini gözden geçirmeyi, performansı iyileştirmeye yönelik önleyici yaklaşımları belirlemeyi, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabetçi seviyeye çıkarmayı, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmeyi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile entegre olarak teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttırma faaliyetlerini yönetmeyi taahhüt eder. Çevre Politikası Kontrolmatik: Çevresel etkileri kontrol altına almak için tüm çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikleri gözeterek ve bu farkındalığı sürekli geliştirip uygulamaya koyarak ve çevresel performansımızın etkisini azaltarak çevremizi korumayı ve sürekliliği sağlamayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı, Tüm yasal gereklilikleri ve çevresel gereklilikleri sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamayı, Üretim yatırımlarındaki çevresel etkileri dikkate almayı, Tüm atıklarımızı en aza indirgemeyi, kaynakta kirliliği önlemeyi, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri dönüştürülemez atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde ortadan kaldırmayı, böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı, Çevre bilincini artırarak çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevre konusunda eğitmeyi, Çevresel performansımızı artırmak için çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik incelemeler yapmayı taahhüt eder, politikları yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıwww.kontrolmatik.com adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümüKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.kontrolmatik.com adresinde Yatırımcı İlişkileri>Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKomiteler Hakkında Bilgi, Bilanço Tarihi Sonrası Olaylarc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı-Personel ve İşçilere Sağlanan Hak Ve Menfaatlerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı35Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 83,43Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu, çalışma esasları uyarınca ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce üyelere gönderilmesi için belirli bir süre tanımlamamıştır. Ama gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği ayrı bir düzenleme bulunmamakla birlikte şirket esas sözleşmesinde ilgili düzenleme yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı11.Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar başlığı altında 11.1.KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916222Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Burhanettin Koray Tunçalp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Orkun Özgencil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Orkun Özgencil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burhanettin Koray Tunçalp Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Burhanettin Koray Tunçalp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Orkun Özgencil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ömer Ünsalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922694BIST