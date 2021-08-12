Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

12.08.2021 17:20



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası ve Arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
97.540,00 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.08.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
16.325.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,58
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
42,89
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,20
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
115,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,12
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.08.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Olumlu
Karşı Taraf
KNAUF INSULATION İZALASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir, değer karşılıklı görüşmeler ve pazarlık sonucu belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz,11.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere,yukarıda bilgileri yer alan Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi, 140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazı satın almıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957617


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.445
Değişim :  2,39% |  33,73
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.448 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 6,82 27.888.268 % 10,00  
DOBUR 19,61 4.030.184 % 9,98  
VAKFN 8,96 150.153.847 % 9,94  
CRDFA 4,76 26.170.228 % 9,93  
AGYO 2,88 43.971.091 % 9,92  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,5726 8,5786 % -0,54  
Euro 10,0684 10,0787 % -0,59  
Sterlin 11,8277 11,8871 % -0,79  
Frank 9,2479 9,3036 % -0,76  
Riyal 2,2794 2,2908 % -0,59  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 -4,50  
Altın Gr. 482 482 -3,92  
Cumhuriyet 3.205 3.255 -16,00  
Tam 3.190 3.271 -17,40  
Yarım 1.542 1.582 -8,42  
Çeyrek 773 791 -4,20  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 -0,45  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,16  
B. Petrol 71,33 71,33 -0,11  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru