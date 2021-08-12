***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika Binası ve ArsasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü97.540,00 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11.08.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli16.325.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,58Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)42,89Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,20Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)115,95İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)8,12Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.08.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, OlumluKarşı TarafKNAUF INSULATION İZALASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokturMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir, değer karşılıklı görüşmeler ve pazarlık sonucu belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz,11.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere,yukarıda bilgileri yer alan Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi, 140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazı satın almıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957617BIST