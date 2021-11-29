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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

29.11.2021 21:07
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Polatlı OSB, 35.002,91 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.11.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
2.975.247,35 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,12
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,82
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,49
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
8,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,48
Alım Koşulları
Ön Ödeme sonrası vadeli ödeme şeklinde
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.11.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, Olumlu
Karşı Taraf
POLATLI OSB
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa tahsis bedeli 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Polatlı OSB tarafından belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi  ve ilave yatırımları kapsamında üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere,yukarıda bilgileri yer alan Ankara İli, Polatlı ilçesi Çekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB'de bulunan 140943 Ada 4 numaralı parsel üzerinde yer alan 35.002,91m2 büyüklüğünde Arsa   niteliğindeki taşınmazın şirketimiz adına tahsisi tamamlanmıştır.    Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980144


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Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 0,01  
Gümüş Gr. 9,41 9,42 -0,00  
B. Petrol 72,82 72,82 1,23  
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