***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüPolatlı OSB, 35.002,91 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.11.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli2.975.247,35 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,12Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,82Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,49Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)8,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,48Alım KoşullarıÖn Ödeme sonrası vadeli ödeme şeklindeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.11.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, OlumluKarşı TarafPOLATLI OSBKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa tahsis bedeli 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Polatlı OSB tarafından belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere,yukarıda bilgileri yer alan Ankara İli, Polatlı ilçesi Çekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB'de bulunan 140943 Ada 4 numaralı parsel üzerinde yer alan 35.002,91m2 büyüklüğünde Arsa niteliğindeki taşınmazın şirketimiz adına tahsisi tamamlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980144BIST