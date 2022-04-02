Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

02.04.2022 11:41
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kargir İş Yeri (içinde Bürolar ve Asma katlı dükkanların bulunduğu)
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
M.Ayazağa Mh. - Sarıyer/İstanbul ,8604 ada, 12 parsel , 559m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.02.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
45.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,64
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%118
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,79
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%68,36
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7,36
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.04.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, olumlu
Karşı Taraf
Yıldız Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değer karşılıklı görüşmeler ve pazarlık sonucu belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 08.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda                - 
Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M.Ayazağa mahallesinde 8604 ada, 12 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın
 "Asma katlı dükkan niteliğindeki 1 nolu bağımsız bölümü,
 "Asma katlı dükkan niteliğindeki 2 nolu bağımsız bölümü,
"Büro" niteliğindeki 3 nolu bağımsız bölümü,
"Büro" niteliğindeki 4 nolu bağımsız bölümü,
"Büro" niteliğindeki 5 nolu bağımsız bölümü,
"Büro" niteliğindeki 6 nolu bağımsız bölümü,
 satın alınmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015264


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.252
Değişim :  0,82% |  18,38
Açılış :  2.239  
Önceki Kapanış :  2.233  
En Yüksek
2.255 En Düşük
2.230
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 44,34 37.497.991 % 9,97  
ULUSE 124,60 4.428.907 % 9,97  
DAPGM 20,52 131.755.206 % 9,91  
GRNYO 2,34 3.600.279 % 9,86  
KARSN 5,97 1.520.434.319 % 8,55  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6622 14,6910 % 0,13  
Euro 16,1926 16,2766 % 0,16  
Sterlin 19,2011 19,2974 % -0,11  
Frank 15,8041 15,8993 % -0,18  
Riyal 3,9043 3,9239 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.925 -12,70  
Altın Gr. 909 909 -4,91  
Cumhuriyet 6.037 6.128 -31,00  
Tam 6.008 6.157 -29,06  
Yarım 2.904 2.979 -14,05  
Çeyrek 1.456 1.489 -7,02  
Gümüş.Ons 24,60 24,65 -0,17  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 -0,05  
B. Petrol 105 105 -0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru