***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKargir İş Yeri (içinde Bürolar ve Asma katlı dükkanların bulunduğu)Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüM.Ayazağa Mh. - Sarıyer/İstanbul ,8604 ada, 12 parsel , 559m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.02.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli30.000.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 1,1Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 78,82Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 3,19Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 45,57İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 4,90Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.04.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, olumluKarşı TarafMesaş Mes Danışmanlık A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğer karşılıklı görüşmeler ve pazarlık sonucu belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 08.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M.Ayazağa mahallesinde 8604 ada, 12 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın, "Büro" niteliğindeki 7 nolu bağımsız bölümü, "Büro" niteliğindeki 8 nolu bağımsız bölümü, "Büro" niteliğindeki 9 nolu bağımsız bölümü, bugün satın alınmıştır. Böylece, bugün ve 01.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz satın almayla birlikte, söz konusu binanın bütün katlarındaki bağımsız bölümlerin hepsi satın alınmış ve binanın tüm mülkiyeti şirketimizin olmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017459BIST