***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
07.04.2022 22:32
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kargir İş Yeri (içinde Bürolar ve Asma katlı dükkanların bulunduğu)
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
M.Ayazağa Mh. - Sarıyer/İstanbul ,8604 ada, 12 parsel , 559m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.02.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
30.000.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 1,1
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 78,82
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 3,19
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 45,57
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 4,90
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.04.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, olumlu
Karşı Taraf
Mesaş Mes Danışmanlık A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değer karşılıklı görüşmeler ve pazarlık sonucu belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M.Ayazağa mahallesinde 8604 ada, 12 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın, "Büro" niteliğindeki 7 nolu bağımsız bölümü, "Büro" niteliğindeki 8 nolu bağımsız bölümü, "Büro" niteliğindeki 9 nolu bağımsız bölümü, bugün satın alınmıştır. Böylece, bugün ve 01.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz satın almayla birlikte, söz konusu binanın bütün katlarındaki bağımsız bölümlerin hepsi satın alınmış ve binanın tüm mülkiyeti şirketimizin olmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017459
BIST