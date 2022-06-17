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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

17.06.2022 20:20
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul Silivri Salyangoztepe, 8.089,79 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.06.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Progresiva Enerji Yat. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
1.827.900
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,0389
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
4,8
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,13
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2,58
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,30
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.06.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Enerji Depolama Projesi kapsamında kullanılmak üzere, olumlu
Karşı Taraf
Sami Aslanhan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu-Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.05.2022 - KNT - 202100001
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.031.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporuna uygun olarak ve değerleme raporundaki değerin 203.000 TL altında gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.   İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW  bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip,  Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 8.089,79 m2 araziyi satın almıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038143


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