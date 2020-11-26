***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 22:27
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, Özbekistan'da %100 bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic Tashkent LLC unvanı
ile yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890216
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8749
En Düşük
7,8665
18:059,3799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,3910
En Düşük
9,3723
18:05458,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,93
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8650
|7,8707
|% -0,01
|
|Euro
|9,3690
|9,3846
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,4815
|10,5341
|% -1,29
|
|Frank
|8,6444
|8,6965
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0919
|2,1024
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.810
|2,60
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,90
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,78
|