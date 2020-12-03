Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2020 21:21



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 30.000.000,00 TL'den 36.250.000,00 TL'ye artırılması işlemi kapsamında Şirketimizce ihraç edilen toplam 6.250.000 TL nominal değerli 6.250.000 adet pay halka arz fiyatı olan 6,90TL birim fiyattan ve ayrıca VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9 uncu maddesi çerçevesinde satışa hazır bekletilen toplam 1.812.500 TL nominal değerli 1.812.500 adet payların tamamı pay başına 13,39TL fiyattan Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılmış ve şirketimizin çıkarılmış sermayesi 38.062.500,00 TL'ye artırılarak sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.   Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.12.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır: (i)Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve (ii)Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine  karar verilmiştir.   Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891301


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.331
Değişim :  0,40% |  5,36
Açılış :  1.328  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.336 En Düşük
1.316
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 27.871.601 % 10,00  
INFO 5,50 18.477.204 % 10,00  
UFUK 16,28 937.581 % 10,00  
TSPOR 5,07 344.552.297 % 9,98  
SILVR 5,18 90.918.556 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7633 7,7690 % -1,18  
Euro 9,4324 9,4441 % -0,77  
Sterlin 10,4323 10,4846 % -0,42  
Frank 8,6698 8,7221 % -0,82  
Riyal 2,0641 2,0744 % -1,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 7,51  
Altın Gr. 459 459 -3,34  
Cumhuriyet 3.064 3.110 25,00  
Tam 3.048 3.125 20,64  
Yarım 1.473 1.512 9,98  
Çeyrek 739 756 4,99  
Gümüş.Ons 23,92 23,95 -0,08  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,08  
B. Petrol 48,84 48,84 0,59  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru