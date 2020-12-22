***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere, T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürülüğü'ne yaptığı başvuru neticesinde, şirketimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve şirketimizin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına, karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894345BIST