***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 22:25
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere, T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürülüğü'ne yaptığı başvuru neticesinde, şirketimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve şirketimizin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına, karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894345
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
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1.411
En Düşük
1.392
18:057,6556
En Yüksek
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|: -0,05%
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|: 7,6400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6383
18:059,3175
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463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6532
|7,6556
|% -0,05
|
|Euro
|9,3116
|9,3175
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,1859
|10,2370
|% -0,59
|
|Frank
|8,5661
|8,6177
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0351
|2,0453
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-0,97
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|49,82
|49,82
|-1,09
|