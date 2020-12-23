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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2020 17:13



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 23.12.2020 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında . Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00- Türk Lirası tutarında başlangıç sermayesine sahip Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kurulmasına, 1
. Kurulacak olan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 300.000 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 29.700.000 adet (B) grubu nama yazılı paya ayrılmasına, 2
. Şirketimiz tarafından, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne %65,10 oranında iştirak edilerek her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 19.530.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen 19.530.000,00 Türk Lirası'nın nakden taahhüt edilerek kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine, 3
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz Genel Müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, 4.
oy birliği ile karar verilmiştir. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894482


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