***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:28.12.2020 tarihli özel durum açıklamasıŞirketimizin 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 8.062.500 TL artırılarak 38.062.500 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.01.2021 tarihinde tescil edilerek 07.01.2021 tarih ve 10240 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmıştır.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897903BIST