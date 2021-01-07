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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 19:07



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:28.12.2020 tarihli özel durum açıklaması
Şirketimizin 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 8.062.500 TL artırılarak 38.062.500 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.01.2021 tarihinde tescil edilerek 07.01.2021 tarih ve 10240 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmıştır.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897903


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