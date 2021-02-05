***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 16:12
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 05.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-524 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı
hususunda
Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907844
BIST
16:091.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:097,0809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:098,4933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0572
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:09408,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,87
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.810.784
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.753.882
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,80
|1.586.465.433
|% 4,36
|
|SISE
|7,74
|1.166.142.083
|% 0,39
|
|GARAN
|9,98
|871.999.871
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,11
|736.708.966
|% 0,00
|
|THYAO
|12,34
|717.903.724
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.638.715
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|477.410.723
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|736.708.966
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,70
|462.687.117
|% 5,47
|
|SISE
|7,74
|1.166.142.083
|% 0,39
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0736
|7,0782
|% -0,81
|
|Euro
|8,4795
|8,4859
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6474
|9,6958
|% -0,83
|
|Frank
|7,7921
|7,8390
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -1,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,07
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,68
|
|Yarım
|1.303
|1.338
|-12,42
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:20OZBAL
Yüzde 4.51 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 013, 836 adet işlem
-
16:19IDEAS
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 728, 039 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 99 artarak (% 0.80 ) 1, 641
-
16:18XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 968.00 milyon TL de
-
16:18BTCIM
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 955 adet işlem