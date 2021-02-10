***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









pılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.01.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması,sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç 3.995.392,35 USD tutarındaki teklifimize ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme vergiler hariç 3.995.392,35 USD bedelle 10.02.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908884BIST