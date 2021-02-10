***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 15:48
pılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.01.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması,sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç 3.995.392,35 USD tutarındaki teklifimize ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme vergiler hariç 3.995.392,35 USD bedelle 10.02.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908884
BIST
17:521.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:527,0532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:528,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:52418,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,80
|Açılış
|: 418,04
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SEKUR
|45,54
|40.978.565
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.307.005
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|67.010.674
|% 9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|35,96
|41.664.505
|% -9,69
|
|KOZAL
|137,70
|2.461.374.507
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,65
|1.632.312.860
|% 1,92
|
|PETKM
|5,14
|1.290.837.053
|% -2,84
|
|GARAN
|10,21
|1.186.941.725
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,05
|894.080.386
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,65
|1.632.312.860
|% 1,92
|
|GSDHO
|2,73
|725.536.200
|% 2,63
|
|PETKM
|5,14
|1.290.837.053
|% -2,84
|
|ODAS
|4,21
|805.616.593
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,53
|645.581.532
|% -0,28
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0502
|7,0532
|% -0,22
|
|Euro
|8,5570
|8,5620
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,7242
|9,7730
|% -0,12
|
|Frank
|7,8771
|7,9246
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% -0,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,11
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE