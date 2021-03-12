***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020, 07.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBildirim Başlığı: İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kuruluşuna İlişkin SPK Başvurusu İlgi: Şirketimizin 23 Aralık 2020 tarihli ve 07 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklamaları Açıklama Metni 23 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında, Şirketimiz tarafından bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına karar verildiği pay sahipleri ve kamuoyuna açıklanmış ve 07 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında ise girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş izninin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu pay sahipleri ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimiz, 12.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından iştirak edilecek girişim sermayesi yatırım ortaklığının unvanı belirlenmiş ve Şirketimiz tarafından iştirak edilecek sermaye miktarında değişiklikler yapılmıştır. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte 1.Şirketimizin 23.12.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline, 2.Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00- Türk Lirası tutarında başlangıç sermayesine sahip İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kurulmasına, 3.Kurulacak olan İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 300.000 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 29.700.000 adet (B) grubu nama yazılı paya ayrılmasına, 4.Şirketimiz tarafından, İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne %65,61 oranında iştirak edilerek her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 153.000 adet (A) grubu pay ve 19.530.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen toplamda 19.683.000,00- Türk Lirası'nın nakden taahhüt edilip kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine, 5.İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Şirketimiz Genel Müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918007BIST