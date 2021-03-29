***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaylarımızın 01.04.2021 Tarihinden İtibaren İşlem Göreceği Pazar Hk. Borsa İstanbul A.Ş.' ne Pazarları Belirleme Kriterleri" arasında yer alan "likidite oranı"nın hesaplanmasında, "likidite oranı"nın işlem görmeye başlanılan ilk günler hariç tutularak hesaplanması, son bir yıllık aritmetik ortalamanın yerine medyan değerinin kullanılması veya pazar için geçerli fiyat değişim oranından yüksek değerlerin aritmetik ortalamada kullanılmaması yöntemlerini önerdiğimiz başvurulara istinaden Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, "Payların pazarlar arası dağılımına ilişkin dönemsel değerlendirme çalışmasının tamamlanarak söz konusu pazarlarda işlem görecek payların belirlendiği ve Borsa İstanbul Duyurusu ile ilan edildiği, ilgili duyuru ile ilan edilen dağılımın bir sonraki değerlendirme dönemine kadar geçerli olduğu, söz konusu listede herhangi bir değişiklik yapılamayacağı,yazımızda yer verilen hususların uygun bulunması halinde sonraki değerlendirme dönemlerinde dikkate alınabileceği hususunda", tarafımıza bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921630BIST