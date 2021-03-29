***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 21:40
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paylarımızın 01.04.2021 Tarihinden İtibaren İşlem Göreceği Pazar Hk. Borsa İstanbul A.Ş.' ne Pazarları Belirleme Kriterleri" arasında yer alan "likidite oranı"nın hesaplanmasında, "likidite oranı"nın işlem görmeye başlanılan ilk günler hariç tutularak hesaplanması, son bir yıllık aritmetik ortalamanın yerine medyan değerinin kullanılması veya pazar için geçerli fiyat değişim oranından yüksek değerlerin aritmetik ortalamada kullanılmaması yöntemlerini önerdiğimiz başvurulara istinaden Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, "Payların pazarlar arası dağılımına ilişkin dönemsel değerlendirme çalışmasının tamamlanarak söz konusu pazarlarda işlem görecek payların belirlendiği ve Borsa İstanbul Duyurusu ile ilan edildiği, ilgili duyuru ile ilan edilen dağılımın bir sonraki değerlendirme dönemine kadar geçerli olduğu, söz konusu listede herhangi bir değişiklik yapılamayacağı,yazımızda yer verilen hususların uygun bulunması halinde sonraki değerlendirme dönemlerinde dikkate alınabileceği hususunda", tarafımıza bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921630
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1238
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2145
En Düşük
8,0015
18:059,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0990
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6784
En Düşük
9,4521
18:05451,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,53
|Açılış
|: 451,54
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2019
|8,2041
|% 1,53
|
|Euro
|9,6489
|9,6607
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,2617
|11,3182
|% 1,36
|
|Frank
|8,7047
|8,7571
|% 1,58
|
|Riyal
|2,1822
|2,1931
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,14
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,70
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,99
|64,99
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
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17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem