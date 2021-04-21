***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendsilik A.Ş. olarak 2021 hedeflerimizi açıklamıştık, amacimiz bununda üzerine çıkmak. Şirketimiz işinin başında olup normal çalışmasına devam etmektedir. Piyasada genel bir düşüş yaşanmakta olduğu görülmektedir, firmamıza özel olumsuz bir haber akışı yada durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930256BIST