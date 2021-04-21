***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 17:38
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendsilik A.Ş. olarak 2021 hedeflerimizi açıklamıştık, amacimiz bununda üzerine çıkmak. Şirketimiz işinin başında olup normal çalışmasına devam etmektedir. Piyasada genel bir düşüş yaşanmakta olduğu görülmektedir, firmamıza özel olumsuz bir haber akışı yada durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930256
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|21.358.499
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|BJKAS
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|11.678.193
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|INTEM
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|3.627.888
|% -10,00
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|SRVGY
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|THYAO
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|YKBNK
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|1.122.428.460
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|
|GARAN
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|% -1,69
|
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|Satış
|%
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|1.790
|1.790
|10,97
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|Altın Gr.
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|3.155
|47,00
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|Tam
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|3.172
|50,30
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|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
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|Çeyrek
|750
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|12,17
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|Gümüş.Ons
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|26,38
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|6,95
|0,20
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