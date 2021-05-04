***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020, 07.01.2021, 12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.12.2020, 07.01.2021 ve 12.03.2021 tarihli açıklamalarımızda, Şirketimiz tarafından bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına karar verildiği ve unvanı İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak belirlenen girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş izninin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu pay sahipleri ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ortak olmak suretiyle, İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun olumsuz karşılandığı 04.05.2021 tarihinde tarafımıza bildirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934523BIST