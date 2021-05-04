***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 20:34
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020, 07.01.2021, 12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.12.2020, 07.01.2021 ve 12.03.2021 tarihli açıklamalarımızda, Şirketimiz tarafından bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına karar verildiği ve unvanı İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak belirlenen girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş izninin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu pay sahipleri ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ortak olmak suretiyle, İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun olumsuz karşılandığı 04.05.2021 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934523
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0620
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 475,83
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3187
|8,3253
|% 0,94
|
|Euro
|10,0046
|10,0174
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5285
|11,5863
|% 0,78
|
|Frank
|9,0752
|9,1299
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2127
|2,2238
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-13,96
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
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17:59
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17:59
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17:58AYDEM
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