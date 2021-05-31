***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 18:57
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarımızda daha aktif şekilde yer almak için Kamerun Cumhuriyeti'nde %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Süreç ile ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939155
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0697
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0469
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05520,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,68
|Açılış
|: 520,58
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4824
|8,4950
|% -0,81
|
|Euro
|10,3756
|10,3950
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0228
|12,0831
|% -0,77
|
|Frank
|9,4067
|9,4634
|% -0,77
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,31
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,59
|