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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2021 19:10



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, 1.Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan, 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirket kurulmasına,     2.Kurulacak olan şirkete %70 oranında iştirak edilmesine, 3.Şirket kurulumundan sonra lityum iyon pil ve batarya yatırımı yapmasına, 4.Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve/veya yeni kurulacak şirketin, bu alanda ilgili yatırım teşviklerine başvurmasına, 5.Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Süreç ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939169


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