***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 17:21
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2021 tarihinde tescil edilerek 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Yönetim Kurulu Seçilmesine ilişkin kararda belirlenen Yönetim Kurulumuz üyeleri özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri bağımısızlık beyanları ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekliyle 03.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş, yine Yönetim kurulunun 04.06.2021 tarihli 2021/19 nolu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı da 10.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı: Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Ömer Ünsalan Yönetim Kurulu Üyesi : Murat Özvardar Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Burhanettin Koray Tunçalp Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Bikem Kanık Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768
BIST
17:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:128,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1293
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4586
17:1210,3238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1432
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
17:12514,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 514,74
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GSDDE
|6,71
|3.897.571
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.966.673
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|433.348.731
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.930.509
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.714.076
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|68.093.598
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.287.665
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.644.444
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.612.928
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,30
|1.959.243.160
|% 2,23
|
|GARAN
|8,50
|1.373.206.517
|% 1,67
|
|THYAO
|14,48
|1.032.072.285
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,22
|821.596.540
|% 8,82
|
|KOZAA
|16,43
|488.800.896
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,22
|821.596.540
|% 8,82
|
|YKBNK
|2,30
|482.376.590
|% 1,32
|
|GARAN
|8,50
|1.373.206.517
|% 1,67
|
|IHLGM
|1,27
|137.596.910
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,64
|62.545.208
|% 3,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4579
|8,4606
|% -1,51
|
|Euro
|10,3195
|10,3238
|% -1,37
|
|Sterlin
|11,9547
|12,0147
|% -1,10
|
|Frank
|9,4239
|9,4807
|% -1,32
|
|Riyal
|2,2512
|2,2625
|% -1,42
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,49
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.385
|3.472
|-52,43
|
|Yarım
|1.636
|1.680
|-25,37
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,68
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,33
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.79 ) 1, 562
-
17:25EGEEN
Yüzde 5.40 oranında artışla 1, 321.70 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 099 adet işlem
-
17:24SILVR
Yüzde 4.27 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 778, 924 adet işlem
-
17:23SILVR
Yüzde 5.01 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 770, 423 adet işlem
-
17:21GSRAY
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 232, 988 adet işlem