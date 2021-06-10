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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2021 17:21



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

03.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve   İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2021 tarihinde tescil edilerek 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Yönetim Kurulu Seçilmesine ilişkin kararda belirlenen Yönetim Kurulumuz üyeleri özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri bağımısızlık beyanları ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekliyle 03.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş, yine Yönetim  kurulunun 04.06.2021 tarihli 2021/19 nolu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı da 10.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı: Sami Aslanhan    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Ömer Ünsalan  Yönetim Kurulu Üyesi : Murat Özvardar Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Burhanettin Koray Tunçalp Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Bikem Kanık Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768


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