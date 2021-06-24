***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun, 24.06.2021 tarihindeki toplantısında 1.Libya'da aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere şube açılmasına, a.İnşaat ve montaj, b.Farklı tip ve boyutlarda karbon çelik borular ve polietilen kullanılarak gaz transfer ve dağıtım şebekelerinin kurulması, c.Yenilenebilir enerjiye bağlı olanlar da dahil olmak üzere elektrik üretim tesislerinin, farklı tiplerde alçak ve yüksek gerilim trafo merkezlerinin kurulması ve bakımı, d.Güç iletim kablo ağlarının kurulması ve bakımı e.Termal yöntemler, ozmoz ve yenilenebilir enerji kullanarak tuzdan arındırma tesisleri inşa etmek, 2.Söz konusu şube kuruluşu ve yönetimi için 250,000 Dinar bütçe ayrılmasına, 3.Söz konusu şubenin müdürü ve yardımcısının Libya uyruklu olarak belirlenmesine, 4.Bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir, Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944029BIST