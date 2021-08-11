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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2021 18:21



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim kurulu, 11.08.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır. 
1.Orhaniye Mahallesi, 614 cadde N45 Kahramankazan, Ankara, adresinde bir şube açılmasına,
2.Şube ünvanının Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi Ankara Şubesi olmasına,
3.Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına,
4. ***** İstanbul adresinde ikamet eden *********** T.C. kimlik numaralı Mehmet Ekrem Mıhçı'nın 1 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
5.İştigal konusu belirlenirken merkez ünvanında yer alan en az bir iştigal şubenin tanımında yer almalıdır. Eğer merkezin ünvanında bulunan bütün iştigal konuları şubede yer alacaksa o zaman "şirket ana sözleşmesindeki hususlar" şeklinde belirtilecektir. 
Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957360


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