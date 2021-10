***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.10.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır, 1.Rusya Fedarasyonu'nda İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak için gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine, 2.15.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda sözleşme aşamasına geçildiğini duyurduğumuz "Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2" projesi süreciyle ilgili olan tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmesine ve Rusya Fedarasyonunda bağlı ortaklık veya iştirak şeklinde yeni bir şirket kurulmasına, 3.Bu hususlarda gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Özgür Kufacı, Giray Alkın Ilıca ve şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvurunun, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Yatırımcılara saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971740BIST