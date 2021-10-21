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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2021 18:17



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.10.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır, 1.Rusya Fedarasyonu'nda İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak için gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine, 2.15.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda sözleşme aşamasına geçildiğini duyurduğumuz "Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2" projesi süreciyle ilgili olan tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmesine ve Rusya Fedarasyonunda bağlı ortaklık veya iştirak şeklinde yeni bir şirket kurulmasına, 3.Bu hususlarda gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Özgür Kufacı, Giray Alkın Ilıca ve şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvurunun, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına,  oybirliği ile karar verilmiştir Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Yatırımcılara saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971740


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