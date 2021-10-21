***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAr-Ge yatırımlarımızdan olan IoT Platformu, 2018 yılından beri Kontrolmatik Mühendis ekibi tarafından Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilmektedir. IoT Platformu, kendi üretimimiz olan sensörler ve modüller aracılığıyla milyonlarca veri toplayabilen ve gerçek zamanlı analizini gerçekleştirebilen etkileşimli bir platformdur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gelecek iş planımızda IoT segmentinin Kontrolmatik bünyesinde bir marka altında devam ettirilmesine karar verilmiş ve geliştirdiğimiz sensör ve modüller gibi ürünlerle beraber IoT platformumuzun Controlix markası adı altında ilerlemesi kararı alınmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Yatırımcılara saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971741BIST