***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 18:17
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ar-Ge yatırımlarımızdan olan IoT Platformu, 2018 yılından beri Kontrolmatik Mühendis ekibi tarafından Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilmektedir. IoT Platformu, kendi üretimimiz olan sensörler ve modüller aracılığıyla milyonlarca veri toplayabilen ve gerçek zamanlı analizini gerçekleştirebilen etkileşimli bir platformdur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gelecek iş planımızda IoT segmentinin Kontrolmatik bünyesinde bir marka altında devam ettirilmesine karar verilmiş ve geliştirdiğimiz sensör ve modüller gibi ürünlerle beraber IoT platformumuzun Controlix markası adı altında ilerlemesi kararı alınmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Yatırımcılara saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971741
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1145
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1217
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05554,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 9,17
|Açılış
|: 554,39
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6023
|9,6146
|% 1,21
|
|Euro
|11,1827
|11,2015
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,1764
|13,2424
|% 0,74
|
|Frank
|2,5540
|2,5668
|% 1,02
|
|Riyal
|554,2320
|554,3340
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,95
|
|Altın Gr.
|553
|554
|8,31
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM