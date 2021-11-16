***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 21:24
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Libya'da şube açılmasıyla ilgili olarak 24.06.2021 tarihindeki toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, 250,000 Libya Dinarı sermayeyle "Kontrolmatik Libya Şubesi" nin Libya'nın Trablus şehrinde açılışı tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978214
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