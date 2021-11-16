***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Libya'da şube açılmasıyla ilgili olarak 24.06.2021 tarihindeki toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, 250,000 Libya Dinarı sermayeyle "Kontrolmatik Libya Şubesi" nin Libya'nın Trablus şehrinde açılışı tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978214BIST