***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 19:14
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, 1.Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına, 2.Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına, 3.Söz konusu şirketin 5.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, 4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, 5.Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca'nın, Handan Büyükkardeş'in ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980131
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739,84
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7833
|12,8193
|% 3,64
|
|Euro
|14,3987
|14,4581
|% 3,21
|
|Sterlin
|16,9547
|17,0397
|% 2,93
|
|Frank
|13,7694
|13,8524
|% 3,15
|
|Riyal
|3,3967
|3,4137
|% 3,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|733
|733
|19,60
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
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17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
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17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem