***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, 1.Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına, 2.Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına, 3.Söz konusu şirketin 5.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, 4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, 5.Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca'nın, Handan Büyükkardeş'in ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980131BIST