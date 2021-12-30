***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ar-Ge bölümü tarafından, "Yüzer Güneş Enerji Santrali Yüzdürücü Platform" Seri İmalatını Yapmak Üzere geliştirilen sisteme/makineye yönelik patent başvurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yüzer sistemin tamamına faydalı model başvurusu da yapılmıştır. Böylece şirketimiz adına yüzer GES ile alakalı daha önce bildirmiş olduğumuz patent başvurusuyla birlikte toplamda iki adet patent ve bir adet faydalı model başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987142BIST