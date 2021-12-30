***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 16:16
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ar-Ge bölümü tarafından, "Yüzer Güneş Enerji Santrali Yüzdürücü Platform" Seri İmalatını Yapmak Üzere geliştirilen sisteme/makineye yönelik patent başvurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yüzer sistemin tamamına faydalı model başvurusu da yapılmıştır. Böylece şirketimiz adına yüzer GES ile alakalı daha önce bildirmiş olduğumuz patent başvurusuyla birlikte toplamda iki adet patent ve bir adet faydalı model başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987142
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0446
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0953
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0876
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2184
|13,2200
|% 0,29
|
|Euro
|14,9263
|15,0267
|% 0,67
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-0,66
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,04
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında