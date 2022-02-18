***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021, 16.11.2021, 09.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.12.2021 tarihli KAP duyurusunda 31.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararırımız ile kurulması kararlaştırılan ve 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla da, Unvanının Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi olmasına ve Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın söz konusu şirkete satışının/devrinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildiği, ve söz konusu şirketin "Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi" unvanı ile kurulduğunun 08.12.2021 tarihinde Polatlı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.12.2021 tarihli 10469 sayılı nüshasında ilan edildiği duyurulmuştu, Anılan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden ,"Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın %100 bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ne devir işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002684BIST