***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 09:40
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021, 16.11.2021, 09.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2021 tarihli KAP duyurusunda 31.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararırımız ile kurulması kararlaştırılan ve 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla da, Unvanının Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi olmasına ve Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın söz konusu şirkete satışının/devrinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildiği, ve söz konusu şirketin "Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi" unvanı ile kurulduğunun 08.12.2021 tarihinde Polatlı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.12.2021 tarihli 10469 sayılı nüshasında ilan edildiği duyurulmuştu, Anılan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden ,"Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın %100 bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ne devir işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002684
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.010
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0
En Düşük
0
18:0513,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0570
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
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13,6388
En Düşük
13,5136
18:0515,5046
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,4700
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|Önceki Kapanış
|: 15,4600
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15,5046
En Düşük
15,3680
18:05828,85
En Yüksek
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|Açılış
|: 828,85
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|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TDGYO
|7,09
|28.492.216
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,08
|10.801.196
|% 0,00
|
|ULAS
|3,37
|1.645.228
|% 0,00
|
|YBTAS
|23.299,00
|769.286
|% 0,00
|
|YONGA
|24,48
|268.394
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,09
|28.492.216
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,08
|10.801.196
|% 0,00
|
|ULAS
|3,37
|1.645.228
|% 0,00
|
|YBTAS
|23.299,00
|769.286
|% 0,00
|
|YONGA
|24,48
|268.394
|% 0,00
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% 0,00
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% 0,00
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% 0,00
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6222
|13,6391
|% 0,42
|
|Euro
|15,4830
|15,5104
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,4967
|18,5895
|% 0,31
|
|Frank
|14,7248
|14,8135
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6201
|3,6383
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,73
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,08
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-0,36
|