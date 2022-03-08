***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 14:01
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.02.2022 tarihli paylaşımımızda "Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik
14:322.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,81
|Açılış
|: 1.987
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|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:3214,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1565
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5287
En Düşük
14,3429
14:3215,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2083
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:32936,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 13,89
|Açılış
|: 936,53
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KOZAA
|25,52
|395.906.093
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.233.114.588
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.907.515
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|174.068.138
|% 9,92
|
|GWIND
|6,10
|53.834.131
|% -7,01
|
|USAK
|1,39
|37.517.704
|% -6,08
|
|SELVA
|17,84
|37.455.311
|% -4,90
|
|SANEL
|7,76
|3.754.057
|% -4,90
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,10
|4.056.228.226
|% 4,50
|
|THYAO
|26,06
|3.379.133.358
|% 0,62
|
|EREGL
|35,26
|1.813.925.201
|% 1,97
|
|GARAN
|11,79
|1.297.691.161
|% 0,34
|
|SISE
|12,68
|1.238.390.219
|% 4,45
|
|KRDMD
|15,10
|4.056.228.226
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,67
|653.374.540
|% 0,82
|
|THYAO
|26,06
|3.379.133.358
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,13
|253.621.940
|% 1,43
|
|GARAN
|11,79
|1.297.691.161
|% 0,34
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5108
|14,5227
|% 1,05
|
|Euro
|15,8085
|15,8426
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,9314
|19,0263
|% 0,79
|
|Frank
|15,5698
|15,6636
|% 0,69
|
|Riyal
|3,8502
|3,8695
|% 0,83
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|10,52
|
|Altın Gr.
|935
|936
|12,88
|
|Cumhuriyet
|6.204
|6.298
|167,00
|
|Tam
|6.171
|6.327
|169,75
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,11
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,05
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,37
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,83
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